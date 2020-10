L’Italia avrà una legge contro gli stereotipi di genere nei libri scolastici? (Di venerdì 16 ottobre 2020) (foto: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images)Secondo uno studio della Carnegie Mellon University la lingua di uso comune frena le ambizioni femminili attraverso la riproduzione di stereotipi sessisti all’interno della società. Le associazioni linguistiche sono alcune delle cause correlate al giudizio implicito delle persone su ciò che le donne possono o non possono realizzare. “I bambini piccoli subiscono forti stereotipi di genere, esattamente come gli adulti, e la domanda che ci siamo posti è da dove vengono questi pregiudizi”, sottolineano gli autori della ricerca, “anche senza fare vere e proprie dichiarazioni sessiste, gli stereotipi sono saldamente parte del linguaggio riferito alle donne”. Un veicolo di diffusione degli ... Leggi su wired (Di venerdì 16 ottobre 2020) (foto: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images)Secondo uno studio della Carnegie Mellon University la lingua di uso comune frena le ambizioni femminili attraverso la riproduzione disessisti all’interno della società. Le associazioni linguistiche sono alcune delle cause correlate al giudizio implicito delle persone su ciò che le donne possono o non possono realizzare. “I bambini piccoli subiscono fortidi, esattamente come gli adulti, e la domanda che ci siamo posti è da dove vengono questi pregiudizi”, sottolineano gli autori della ricerca, “anche senza fare vere e proprie dichiarazioni sessiste, glisono saldamente parte del linguaggio riferito alle donne”. Un veicolo di diffusione degli ...

