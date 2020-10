‘Le Iene’ | Enzo Miccio vittima di uno scherzo con la complicità della sua collaboratrice Carolina Giannuzzi sua compagna di viaggio a ‘Pechino Express’ | la reazione del wedding planner è imperdibile! Video

Leggi su isaechia

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il famosissimo, è stato di recentedi un tremendo – come al solito –de Le Iene. Quella che sembrava essere infatti, una regolare giornata lavorativa a Foggia, si è trasformata in un incubo per: decisiva è stata la complicitàfidata– con il quale partecipò in coppia alla scorsa edizione Pechino express -. L’assistente di, si è fatta sorprendere in atteggiamenti piuttosto intimi con il futuro sposo, rovinando il matrimonioricca ereditiera organizzato, come sempre, al dettaglio per ben 400 persone. Mentre...