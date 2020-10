Koeman risponde a Griezmann | “L’allenatore comanda e il calciatore dà il massimo”

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Deschamps sa dove mettermi in campo e io approfitto della sua fiducia e di quella dei compagni”. Così aveva parlato Antoinedopo Croazia-Francia di due giorni fa. Ronaldnon ha preso bene la frecciatina dell’attaccante e ha risposto durante la conferenza stampa di Barcellona-Getafe: “Ognuno ha il diritto di dire ciò che vuole. Ho parlato conieri pomeriggio, ma non di questo argomento. Ci siamo confrontanti sul suo ruolo e sul suo rendimento. Io cerco sempre il meglio per la squadra, sono io che decido e lui deve dare il massimo in campo. Cosa deve fareper trionfare col Barcellona? Antoine sfrutti le sue occasioni, consapevole che l’allenatoree ildeve dare tutto quando viene chiamato ...

ItaSportPress : Barcellona, Koeman risponde a Griezmann: 'Faccio le scelte migliori per il bene della squadra' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman risponde

In questa prima parte di stagione non è stato molto considerato da Koeman e, secondo lui, è una condizione da attribuire al suo ruolo in campo. L'olandese lo vede da ala destra d'attacco e oggi in ...Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Getafe: queste la risposta del tecnico a Griezmann ...