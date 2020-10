Hakimi-Theo, le fantastiche frecce di un derby ad altissima velocità (Di venerdì 16 ottobre 2020) San Siro, ore 18 di sabato 17 ottobre: allacciate bene le cinture, perché si andrà ad altissima velocità. Inter-Milan è un derby affascinante e con moltissimi motivi di interesse. Ma quando la sfida è tra Hakimi che sgomma a destra e Theo Hernandez che macina chilometri a sinistra, non si può che mettere un occhio sulle corsie esterne. Entrambi potenzialmente rimpianti del Real Madrid, ma soprattutto straordinari punti di forza per Conte e Pioli. Hakimi è stata un’operazione mirata dell’Inter, costruita in tempi non sospetti, un capolavoro di tecnica e potenza. Theo Hernandez era stata una geniale intuizione di Maldini nell’estate 2019, risultati assicurati. Chi avrà la moto più veloce, entrambe di grossa ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) San Siro, ore 18 di sabato 17 ottobre: allacciate bene le cinture, perché si andrà advelocità. Inter-Milan è unaffascinante e con moltissimi motivi di interesse. Ma quando la sfida è trache sgomma a destra eHernandez che macina chilometri a sinistra, non si può che mettere un occhio sulle corsie esterne. Entrambi potenzialmente rimpianti del Real Madrid, ma soprattutto straordinari punti di forza per Conte e Pioli.è stata un’operazione mirata dell’Inter, costruita in tempi non sospetti, un capolavoro di tecnica e potenza.Hernandez era stata una geniale intuizione di Maldini nell’estate 2019, risultati assicurati. Chi avrà la moto più veloce, entrambe di grossa ...

