Giulia De Lellis aggredita: “Non sono riusciti a farmi del male” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Attimi di paura per Giulia De Lellis. Circa due settimane fa l’influencer è stata vittima di un’aggressione in pieno centro a Milano. Niente di grave, per fortuna: “Sto benissimo, non sono riusciti a farmi del male”, ha precisato ai suoi milioni di followers sui social, scatenando comunque un po’ di preoccupazione tra le “bimbe di Giulia” (così si fanno chiamare le persone che la “venerano”). Si sarebbe trattato di uno scippo, che è già stato denunciato alla polizia. “Ho letto un articolo in cui si parlava di una brutta aggressione che avrei subito a Milano, alla quale avrebbero assistito persone che invece di aiutarmi erano impegnate a fare foto. L’unica persona presente, carinissima, mi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Attimi di paura perDe. Circa due settimane fa l’influencer è stata vittima di un’aggressione in pieno centro a Milano. Niente di grave, per fortuna: “Sto benissimo, nondel male”, ha precisato ai suoi milioni di followers sui social, scatenando comunque un po’ di preoccupazione tra le “bimbe di” (così si fanno chiamare le persone che la “venerano”). Si sarebbe trattato di uno scippo, che è già stato denunciato alla polizia. “Ho letto un articolo in cui si parlava di una brutta aggressione che avrei subito a Milano, alla quale avrebbero assistito persone che invece di aiutarmi erano impegnate a fare foto. L’unica persona presente, carinissima, mi ha ...

