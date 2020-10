Giro d’Italia 2020, la classifica degli italiani: solidi nella top-10 Pozzovivo, Nibali e Masnada (Di venerdì 16 ottobre 2020) La 13ma tappa del Giro d’Italia 2020 ha regalato come al solito grande emozioni. Il fortissimo ritmo imposto sugli ultimi due strappi nel finale ha spaccato il gruppo ma tra gli uomini di classifica non c’è stata alcuna differenza. Per quanto riguarda gli azzurri nella generale rimangono solidi nella top-10 Domenico Pozzovivo, Vincenzo Nibali e Fausto Masnada. Il leader Joao Almeida ha guadagnato 6” su tutti i rivali grazie al secondo posto ottenuto in volata. LA classifica degli italiani 4 4 – Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling 1:03 5 5 – Nibali Vincenzo Trek – Segafredo 1:07 9 9 – ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) La 13ma tappa deld’Italiaha regalato come al solito grande emozioni. Il fortissimo ritmo imposto sugli ultimi due strappi nel finale ha spaccato il gruppo ma tra gli uomini dinon c’è stata alcuna differenza. Per quanto riguarda gli azzurrigenerale rimangonotop-10 Domenico, Vincenzoe Fausto. Il leader Joao Almeida ha guadagnato 6” su tutti i rivali grazie al secondo posto ottenuto in volata. LA4 4 –Domenico NTT Pro Cycling 1:03 5 5 –Vincenzo Trek – Segafredo 1:07 9 9 – ...

