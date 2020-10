Gfvip, Adua choc: violentata a 12 anni. Lunedì un nuovo concorrente (Di sabato 17 ottobre 2020) Matilde Brandi, Guenda Goria, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta sono i vip al televoto della decima puntata del Gfvip 5. Il meno votato sarà eliminato definitivamente. Tra pettegolezzi, tradimenti, accordi, strategie e falsità, spunta il dramma di Adua Del Vesco: “Sono stata violentata a 12 anni”. Lunedì prossimo entrerà un nuovo vip: uomo e sui 45 anni. Gossip girl Alfonso Signorini parte con due brutte notizie: Franceska Pepe è a casa per colpa del mal di schiena e il riassunto del cucurio di Adua, Elisabetta, Massimiliano e Guenda che interessa nemmeno ai loro parenti. Poi presenta il dualismo Maria Teresa Ruta-Matilde Brandi dimostrando di non seguire il GF: “Siete due donne che non si trincerano dietro i ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 ottobre 2020) Matilde Brandi, Guenda Goria, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta sono i vip al televoto della decima puntata del5. Il meno votato sarà eliminato definitivamente. Tra pettegolezzi, tradimenti, accordi, strategie e falsità, spunta il dramma diDel Vesco: “Sono stataa 12”. Lunedì prossimo entrerà unvip: uomo e sui 45. Gossip girl Alfonso Signorini parte con due brutte notizie: Franceska Pepe è a casa per colpa del mal di schiena e il riassunto del cucurio di, Elisabetta, Massimiliano e Guenda che interessa nemmeno ai loro parenti. Poi presenta il dualismo Maria Teresa Ruta-Matilde Brandi dimostrando di non seguire il GF: “Siete due donne che non si trincerano dietro i ...

trash_italiano : CIOÈ AMMAZZIAMO LA POSSIBILE LITE PER PARLARE DI ADUA? #GFVIP - GrandeFratello : 'Era il 2004, ero solo una ragazzina ingenua... carina... che forse attirava l'attenzione per il suo viso angelico'… - trash_italiano : Mentre si parlava di Adua, ho scritto un tweet inopportuno, distratto, non sapendo che stesse parlando di uno stupr… - king_del_trash : Perché quel coglione di Max non sputtana Adua???? ?????? Magari stasera avete avuto la risposta, loro due sanno. Gua… - Cover_forever : RT @Ausel29883438: Nomino Guendalina perché non fa ginnastica con me, ma non nomino Matilde o Andrea perché sono verbalmente violenti, né A… -