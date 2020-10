Covid, la corsa del virus non si ferma: il numero dei positivi è pesantissimo (Di venerdì 16 ottobre 2020) La corsa dei contagi da coronavirus non si ferma e lo spettro del secondo lockdown aleggia sempre più minaccioso sull’Italia. Nella giornata di venerdì 16 ottobre, il ministero della Salute nel suo bollettino odierno ha confermato il numero di 10.010 i nuovi casi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 55 decessi, che portano il totale a 36.427 dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel nostro paese. Per la prima volta dalla fine del lockdown è stata superata la soglia dei 10mila casi. Preoccupano le terapie intensive. I pazienti ricoverati sono 638, con un incremento di 52 unità nelle ultime 24 ore. I ricoveri ordinari sono invece 6.178 (+382).



Gli attualmente positivi al coronavirus ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ladei contagi da coronanon sie lo spettro del secondo lockdown aleggia sempre più minaccioso sull’Italia. Nella giornata di venerdì 16 ottobre, il ministero della Salute nel suo bollettino odierno ha conto ildi 10.010 i nuovi casi di-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 55 decessi, che portano il totale a 36.427 dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel nostro paese. Per la prima volta dalla fine del lockdown è stata superata la soglia dei 10mila casi. Preoccupano le terapie intensive. I pazienti ricoverati sono 638, con un incremento di 52 unità nelle ultime 24 ore. I ricoveri ordinari sono invece 6.178 (+382).Gli attualmenteal corona...

Corriere : Con i 1.053 nuovi casi Covid di giovedì, di cui 515 in città, il virus continua la corsa su Milano. Qui è concentra… - AnnalisaChirico : In Italia è corsa ai tamponi che però sono sempre troppo pochi, i risultati arrivano in ritardo e mancano i medici.… - mannocchia : davvero appassionante il dibattito sulla corsa e l’attività motoria, sulle feste private e la movida. segnalo che… - FruitbookMag : Con il nuovo aumento dei contagi e le ordinanze più stringenti in alcune regioni, sono tornati i primi episodi di c… - AleSalvi12 : RT @lucianocapone: Putin ha approvato il secondo vaccino contro il Covid e ha già detto che sta per arrivare il terzo. Così ci sarà un’ampi… -