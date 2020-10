Covid: in Fvg 165 nuovi casi e un decesso (Di venerdì 16 ottobre 2020) 16 ottobre – Oggi sono stati rilevati 165 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia (5.237 tamponi eseguiti). Si è registrato un decesso. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 6.093, di cui: 2.026 a Trieste, 2.102 a Udine, 1.282 a Pordenone e 652 a Gorizia, alle quali si aggiungono 31 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 1.824. Salgono a 12 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 45 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 359, con la seguente suddivisione territoriale: 198 a Trieste, 79 a Udine, 73 a Pordenone e 9 a Gorizia. I totalmente guariti sono 3.910, i clinicamente guariti 25 e le ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 ottobre 2020) 16 ottobre – Oggi sono stati rilevati 165contagi da-19 in Friuli Venezia Giulia (5.237 tamponi eseguiti). Si è registrato un. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 6.093, di cui: 2.026 a Trieste, 2.102 a Udine, 1.282 a Pordenone e 652 a Gorizia, alle quali si aggiungono 31 persone da fuori regione. Iattuali di infezione sono 1.824. Salgono a 12 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 45 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 359, con la seguente suddivisione territoriale: 198 a Trieste, 79 a Udine, 73 a Pordenone e 9 a Gorizia. I totalmente guariti sono 3.910, i clinicamente guariti 25 e le ...

