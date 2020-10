Coronavirus, “tutti a casa alle 22”. L’idea di un ‘coprifuoco’ per fermare i contagi (Di venerdì 16 ottobre 2020) La continua ascesa dei casi positivi al covid sta spingendo il governo ad emanare nuovi limiti e misure restrittive. Sul tavolo presenti la didattica a distanza, per quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori, e l’obbligo di un coprifuoco alle 22. La prima opzione pare non abbia trovato il consenso del premier Conte, che ha descritto la scelta della Regione Campania di chiudere le scuole “facile ma non un bel segnale per i cittadini”. Il dissenso sarebbe arrivato anche dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha chiesto di non rendere vano lo sforzo fatto per riaprire le scuole. D’altro canto però le Regioni fanno pressing e chiedono una valutazione della didattica da remoto per gli studenti degli istituti superiori. Ad esempio, Bonaccini ha proposto di stabilire un 50% di didattica digitale, alternando ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) La continua ascesa dei casi positivi al covid sta spingendo il governo ad emanare nuovi limiti e misure restrittive. Sul tavolo presenti la didattica a distanza, per quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori, e l’obbligo di un coprifuoco22. La prima opzione pare non abbia trovato il consenso del premier Conte, che ha descritto la scelta della Regione Campania di chiudere le scuole “facile ma non un bel segnale per i cittadini”. Il dissenso sarebbe arrivato anche dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha chiesto di non rendere vano lo sforzo fatto per riaprire le scuole. D’altro canto però le Regioni fanno pressing e chiedono una valutazione della didattica da remoto per gli studenti degli istituti superiori. Ad esempio, Bonaccini ha proposto di stabilire un 50% di didattica digitale, alternando ...

