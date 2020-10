Coronavirus, il Cts: «Servono subito misure più stringenti». Poi frena: «Nessuna richiesta al governo». Riunione in arrivo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Dopo l’allarme, la smentita. Il Comitato tecnico scientifico (Cts), attraverso le parole di Miozzo, ha negato un’azione di pressing sul governo per chiedere con urgenza una stretta per arginare il contagio da Coronavirus. In mattinata era emersa la richiesta da parte del comitato di esperiti provvedimenti più restrittivi che superino l’attuale Dpcm, anche in vista del weekend, ma il coordinatore ha frenato: «Stiamo pensando di convocare una Riunione del Cts nelle prossime ore ma nessuno ci ha chiesto nulla – ribadisce – né noi abbiamo chiesto nulla». Con l’impennata dei contagi e le terapie intensive sempre più sotto pressione, nelle stanze del ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 ottobre 2020), ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Dopo l’allarme, la smentita. Il Comitato tecnico scientifico (Cts), attraverso le parole di Miozzo, ha negato un’azione di pressing sulper chiedere con urgenza una stretta per arginare il contagio da. In mattinata era emersa lada parte del comitato di esperiti provvedimenti più restrittivi che superino l’attuale Dpcm, anche in vista del weekend, ma il coordinatore hato: «Stiamo pensando di convocare unadel Cts nelle prossime ore ma nessuno ci ha chiesto nulla – ribadisce – né noi abbiamo chiesto nulla». Con l’impennata dei contagi e le terapie intensive sempre più sotto pressione, nelle stanze del ...

petergomezblog : Coronavirus, il Cts preme: “Serve stretta già nel weekend”. Franceschini: “Vertice con Conte per decidere le nuove… - SkyTG24 : ?? Il Cts chiede misure più stringenti: ipotesi 'coprifuoco' ?? Dal monitoraggio Iss emerge che in Italia l'epidemia… - Open_gol : «Avevamo stilato tabelle sui flussi per studenti e lavoratori, ma nessuna città ha pensato di farne uso» - giornaleprociv : #Coronavirus, pressing del #Cts per regole più stringenti ?? - giorgiobiscaro : RT @Open_gol: «Avevamo stilato tabelle sui flussi per studenti e lavoratori, ma nessuna città ha pensato di farne uso» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cts Il governo valuta nuove restrizioni, Ricciardi: “Chiusure nelle zone più esposte” Il Fatto Quotidiano Coronavirus: numeri in grande aumento, si fa avanti l'idea del coprifuoco alle 22

Il Cts in particolare dichiara che: "Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase, servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi… Leggi ...

Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 16 ottobre: “preservare scuola e lavoro”

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 ottobre dopo la nuova ordinanza: allarme Milano, verso stretta su locali-negozi. Cts “proteggiamo scuola e lavoro” ...

Il Cts in particolare dichiara che: "Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase, servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi… Leggi ...Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 ottobre dopo la nuova ordinanza: allarme Milano, verso stretta su locali-negozi. Cts “proteggiamo scuola e lavoro” ...