Contro il Covid le donne sono più ligie degli uomini (Di venerdì 16 ottobre 2020) Studio della Bocconi su Pnas. Percepiscono il coronavirus come un problema grave e rispettano le restrizioni. Quando sono in coppia, riescono a convincere anche i partner. L'Italia è più disciplinata di altri paesi. Ma con il tempo la stanchezza sta minando il rispetto delle...

Ultime Notizie dalla rete : Contro Covid Oms: "Remdesivir poco efficace contro Covid" Adnkronos Bari, apertura speciale della World Press Photo fino a mezzanotte

S’intitola “Straight Voice” ed è stata scattata il 19 giugno 2019 dopo il colpo di stato militare contro Omar al-Bashir ... Gli accessi saranno contingentati nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Coronavirus, l’Oms boccia anche il farmaco Remdesivir

uno dei due farmaci approvati in Europa contro il coronavirus, usato recentemente anche per curare il presidente Usa, Donald Trump. L'America ha fatto incetta di dosi, tanto che in Europa cominciano a ...

