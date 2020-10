Cecchinato-Ramos oggi, Atp Sardegna 2020: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 16 ottobre 2020) A Pula, per quanto riguarda l’ATP Sardegna 2020 di tennis, oggi, venerdì 16 ottobre, si giocheranno i quarti di finale del tabellone di singolare maschile, ed andrà in scena la sfida che vedrà la wild card azzurra Marco Cecchinato opposto allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, testa di serie numero 4. Si gioca sul Forte Village Court e l’incontro sarà il terzo dalle ore 10.00. oggi, venerdì 16 ottobre, si terranno i quarti di finale del tabellone principale dell’ATP Sardegna 2020 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Cecchinato – Ramos-Vinolas in diretta tv su SuperTennis TV ed in streaming sulla pagina Facebook di SuperTennis ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) A Pula, per quanto riguarda l’ATPdi tennis,, venerdì 16 ottobre, si giocheranno i quarti di finale del tabellone di singolare maschile, ed andrà in scena la sfida che vedrà la wild card azzurra Marcoopposto allo spagnolo Albert-Vinolas, testa di serie numero 4. Si gioca sul Forte Village Court e l’incontro sarà il terzo dalle ore 10.00., venerdì 16 ottobre, si terranno i quarti di finale del tabellone principale dell’ATPdi tennis. Sarà possibile seguire l’incontro-Vinolas in diretta tv su SuperTennis TV ed insulla pagina Facebook di SuperTennis ...

BrunoLad : ATP 250 de Sardenha ???? | Quartas ???? Federico Delbonis x Danilo Petrovic ???? ???? Albert Ramos Vinolas x Marco Cecchin… - _Okoreano : ATP 250 de Sardenha ???? QUARTAS DE FINAL ???? Danilo Petrovic [LL] x Federico Delbonis ???? ???? Albert Ramos-Vinolas [4… - marcomazz : Lorenzo Musetti domani in campo vs. Hanfmann come 2°incontro dalle ore 10. Terzo match Cecchinato vs. Ramos-Vinolas… - sportface2016 : #ATPSardegna 2020: dove e quando seguire #Cecchinato vs #Ramos, match valido per i quarti di finale -

Tennis, Sardegna Open: Musetti e Cecchinato nei quarti

Il 18enne di Carrara domina il derby con Pellegrino ed è il primo 2002 a spingersi tra i migliori 8 in un torneo del circuito Atp, il siciliano elimina ...

