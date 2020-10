Borsa Tokyo apre in leggero calo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tokyo, 16 OTT - Apertura all'insegna della cautela per la Borsa di Tokyo, in scia alla chiusura negativa a Wall Street - complici le incertezze sui tempi di approvazione del piano di stimolo per l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 ottobre 2020), 16 OTT - Apertura all'insegna della cautela per ladi, in scia alla chiusura negativa a Wall Street - complici le incertezze sui tempi di approvazione del piano di stimolo per l'...

Borse Asia scontano pessimismo Mnuchin su piano stimoli Usa. A Seoul i BTS sbarcano in Borsa, titolo corre

Sessione prevalentemente negativa per le borse asiatiche, a eccezione, tra le principali, della borsa di Tokyo. L’indice Nikkei 225 ha concluso infatti la seduta in lieve rialzo, salendo dello 0,11% e ...

