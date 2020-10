Bonus sanificazioni 2020: importo, requisiti e come si ottiene (Di venerdì 16 ottobre 2020) Abbiamo già parlato recentemente di Bonus sanificazioni, ma vogliamo qui riconsiderare l’argomento, in vista delle significative novità in arrivo dal giorno 20 luglio 2020. Infatti, a partire da quella data l’interessato che ha sostenuto i costi di sanificazione dei luoghi di lavoro, potrà avvalersi in concreto del credito d’imposta previsto. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla legittimità dei controlli, da parte del fisco, sul giroconto, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Bonus sanificazioni: come richiederlo? come appena accennato, dalla seconda metà di luglio sarà possibile rendere noti all’Agenzia delle Entrate i costi sostenuti per la ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 ottobre 2020) Abbiamo già parlato recentemente di, ma vogliamo qui riconsiderare l’argomento, in vista delle significative novità in arrivo dal giorno 20 luglio. Infatti, a partire da quella data l’interessato che ha sostenuto i costi di sanificazione dei luoghi di lavoro, potrà avvalersi in concreto del credito d’imposta previsto. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla legittimità dei controlli, da parte del fisco, sul giroconto, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google Newsrichiederlo?appena accennato, dalla seconda metà di luglio sarà possibile rendere noti all’Agenzia delle Entrate i costi sostenuti per la ...

CiaVerona : RT @Consulenza_Agr: #Bonus #sanificazioni: in arrivo altri 400 #milioni di euro in favore di #professionisti ed #aziende. Ora gli #importi… - Consulenza_Agr : #Bonus #sanificazioni: in arrivo altri 400 #milioni di euro in favore di #professionisti ed #aziende. Ora gli… - PulcinoRossoner : RT @ale_palombo: @Scacciavillani Per non parlare del fatto che per tanti altri bonus fiscali tipo sanificazioni e pubblicità pare sia esaur… - ale_palombo : @Scacciavillani Per non parlare del fatto che per tanti altri bonus fiscali tipo sanificazioni e pubblicità pare si… -