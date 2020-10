A Palermo stop alcol in piedi dalle 21, il malumore dei titolari dei locali: “Noi penalizzati” (Di venerdì 16 ottobre 2020) PALERMO – Il sindaco, Leoluca Orlando, ha parlato di un provvedimento “necessario” per evitare un nuovo lockdown “che sarebbe la rovina del paese”, ma tra i gestori di pub ed enogastronomie di Palermo monta il malumore per la nuova ordinanza che vieta il consumo di alcol sulle aree pubbliche dopo le 21. A partire da domani, 17 ottobre, sarà infatti possibile bere una birra o sorseggiare un cocktail dopo le 21 soltanto se seduti al tavolo di un locale. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) PALERMO – Il sindaco, Leoluca Orlando, ha parlato di un provvedimento “necessario” per evitare un nuovo lockdown “che sarebbe la rovina del paese”, ma tra i gestori di pub ed enogastronomie di Palermo monta il malumore per la nuova ordinanza che vieta il consumo di alcol sulle aree pubbliche dopo le 21. A partire da domani, 17 ottobre, sarà infatti possibile bere una birra o sorseggiare un cocktail dopo le 21 soltanto se seduti al tavolo di un locale.

Tele_Nicosia : A Palermo stop alcol in piedi dalle 21, il malumore dei titolari dei locali: “Noi penalizzati” - corrmezzogiorno : #Palermo Covid, stretta a Palermo: stop vendita di alcolici dopo le 21 - dargento24 : RT @Rassegne_Italia: Palermo, il sindaco “imam” Orlando: “No all’alcol dopo le 21, no fiera di Natale, stop al Capodanno in piazza”: https:… - blogsicilia : Commercianti e ristoratori sul piede di guerra dopo restrizioni dcpm, 'Stop a Ztl diurna e notturna' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo stop Palermo, la stretta di Orlando: no all’alcol dopo le 21 e stop al Capodanno in piazza La Repubblica Noci Pallamano supera il Cus Palermo: buona la prima di Campionato

Buona la prima per la Noci Pallamano. Dopo sette mesi di stop forzato a causa della pandemi Covid, si è tornati in campo per la prima di campionato. All’esordio casalingo, i leoni biancoverdi sono sta ...

Panifici a Palermo, arriva l’ordinanza di Orlando, chiusi nei pomeriggi di mercoledì e domenica

"Si tratta di un primo passo per lavorare più serenamente - dice Nino Buscemi, storico leader dei panificatori a Palermo - specialmente in questo momento di forte crisi". L'articolo Panifici a Palermo ...

Buona la prima per la Noci Pallamano. Dopo sette mesi di stop forzato a causa della pandemi Covid, si è tornati in campo per la prima di campionato. All’esordio casalingo, i leoni biancoverdi sono sta ..."Si tratta di un primo passo per lavorare più serenamente - dice Nino Buscemi, storico leader dei panificatori a Palermo - specialmente in questo momento di forte crisi". L'articolo Panifici a Palermo ...