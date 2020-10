Traffico Roma del 15-10-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane invito alla massima cautela nella guida diverse anche le che presentano tratti allagati nel caso del raccordo anulare interessato di conseguenza da incoronamento in carreggiata interna dalla Salaria allo svincolo Nomentana sempre sul raccordo abbiamo un a tratti perintenso sempre in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna raccordo dalla Ardeatina Sino all’uscita anina e poi tra la Prenestina e lo svincolo Tiburtina incidente...