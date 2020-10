Tiziano Ferro: «Quando ero un alcolista e volevo solo morire» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiziano Ferro ha scelto di raccontarsi attraverso un documentario. «Intimo, profondo», con la promessa di restituire l’uomo dietro il personaggio. Ferro, prodotto da Amazon Prime Video, arriverà online il 6 novembre. Ma non ci saranno sorprese ad attendere i fan del cantante, che, in una lunga lettera affidata alle pagine di 7, magazine del Corriere della Sera, ha voluto anticipare alcuna delle sue confessioni più difficili. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiziano Ferro ha scelto di raccontarsi attraverso un documentario. «Intimo, profondo», con la promessa di restituire l’uomo dietro il personaggio. Ferro, prodotto da Amazon Prime Video, arriverà online il 6 novembre. Ma non ci saranno sorprese ad attendere i fan del cantante, che, in una lunga lettera affidata alle pagine di 7, magazine del Corriere della Sera, ha voluto anticipare alcuna delle sue confessioni più difficili.

