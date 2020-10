Stasera in tv 15 ottobre Doc nelle tue mani: un matrimonio in corsia, Luca Argentero: 'Ho imparato al Gemelli' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Stasera in tv di oggi giovedì 15 ottobre 2020 : tornano su Rai1 le nuove puntate di 'Doc - nelle tue mani' con Luca Argentero. La storia del dottor Fanti, medico tornato in corsia dopo il coma che ha ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020)in tv di oggi giovedì 152020 : tornano su Rai1 le nuove puntate di 'Doc -tue' con. La storia del dottor Fanti, medico tornato indopo il coma che ha ...

infoitinterno : Prolungata l’allerta meteo a Roma e nel Lazio: temporali forti anche stasera e domani, 16 ottobre - PerScala : RT @teatroallascala: Ultima occasione stasera alle 20 per assistere all’Aida di Verdi diretta da Riccardo Chailly (la recita del 19 ottobre… - teatroallascala : Ultima occasione stasera alle 20 per assistere all’Aida di Verdi diretta da Riccardo Chailly (la recita del 19 otto… - LaStampa : Giovedì sera con il cinema d’azione. - LaStampa : I film da vedere stasera in tv, 15 ottobre -