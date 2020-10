Scandone-PSA Sant’Antimo, si rigiocherà: società in contatto il recupero (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto La Lega Nazionale Pallacanestro, verificata la documentazione fornita, ha disposto il rinvio della gara ed ha fissato lo svolgimento della stessa a far data dal 14 ottobre 2020, così come in via cautelativa richiesto dalla nostra società. La decisione è stata assunta considerando cogente la normativa valida sul territorio nazionale di cui al DPCM in essere, che impone una quarantena fiduciaria in caso di contatto accertato con soggetto clinicamente affetto da Covid-19, che quindi rende legittimo attendere prudentemente il 14° giorno prima di disputare una gara ufficiale. Le due società sono in contatto per concordare la data del recupero, testimonianza ne è la cordiale telefonata avuta nella giornata odierna tra i dirigenti societari. Scandone ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto La Lega Nazionale Pallacanestro, verificata la documentazione fornita, ha disposto il rinvio della gara ed ha fissato lo svolgimento della stessa a far data dal 14 ottobre 2020, così come in via cautelativa richiesto dalla nostra società. La decisione è stata assunta considerando cogente la normativa valida sul territorio nazionale di cui al DPCM in essere, che impone una quarantena fiduciaria in caso diaccertato con soggetto clinicamente affetto da Covid-19, che quindi rende legittimo attendere prudentemente il 14° giorno prima di disputare una gara ufficiale. Le due società sono inper concordare la data del, testimonianza ne è la cordiale telefonata avuta nella giornata odierna tra i dirigenti societari....

