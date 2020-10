Sardegna Open, Musetti avanza ai quarti di finale (Di giovedì 15 ottobre 2020) PULA - Lorenzo Musetti ha staccato il pass per i quarti di finale del "Forte Village Sardegna Open", nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 271.345 euro che si sta disputando sui campi in terra ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) PULA - Lorenzoha staccato il pass per ididel "Forte Village", nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 271.345 euro che si sta disputando sui campi in terra ...

WeAreTennisITA : ?? Fognini positivo al Covid-19? Fabio Fognini si è quindi ritirato dal Forte Village Sardegna Open, ieri ha giocat… - WeAreTennisITA : Musetti ?? Zero problemi per Lorenzo nel 2° turno del Forte Village Sardegna Open contro Pellegrino, cui manca la co… - TennisWebMag : @fabiofogna è risultato ieri positivo al COVID-19 e non ha potuto difendere la sua posizione di prima testa di seri… - UnioneSarda : #Sardegna - Forte Village Sardegna Open: Musetti approda ai quarti - apicella57 : RT @WeAreTennisITA: Musetti ?? Zero problemi per Lorenzo nel 2° turno del Forte Village Sardegna Open contro Pellegrino, cui manca la consis… -