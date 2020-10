Roma, Fonseca: «Abbiamo creato una squadra offensiva» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Paulo Fonseca ha parlato della sua seconda stagione sulla panchina della Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista ai portoghesi di Record dove ha parlato della sua seconda stagione in giallorosso e della nuova proprietà. NUOVA PROPRIETA – «Quando c’è un nuovo proprietario sappiamo che le aspettative sono molto alte e che la gente si aspetta grandi investimenti sul fronte calciomercato. Penso che il nuovo presidente sia entrato nel club in modo molto equilibrato e realistico, comprendendo la realtà del club. Penso che per noi sia stata estremamente importante la sua vicinanza, soprattutto alla squadra, la preoccupazione per risolvere i problemi, risolvere tutto ciò che è legato al funzionamento del team; ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Pauloha parlato della sua seconda stagione sulla panchina dellaPaulo, allenatore della, ha rilasciato un’intervista ai portoghesi di Record dove ha parlato della sua seconda stagione in giallorosso e della nuova proprietà. NUOVA PROPRIETA – «Quando c’è un nuovo proprietario sappiamo che le aspettative sono molto alte e che la gente si aspetta grandi investimenti sul fronte calciomercato. Penso che il nuovo presidente sia entrato nel club in modo molto equilibrato e realistico, comprendendo la realtà del club. Penso che per noi sia stata estremamente importante la sua vicinanza, soprattutto alla, la preoccupazione per risolvere i problemi, risolvere tutto ciò che è legato al funzionamento del team; ...

CronacheTweet : #Roma, #Fonseca: «Mercato? Potevamo fare meglio. Sento la fiducia di #Friedkin» - BombeDiVlad : ???? #Roma, #Fonseca: “La nuova proprietà ha sempre mostrato fiducia” ?? Le parole del tecnico giallorosso… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Roma, Fonseca non si sente a rischio: 'Da Friedkin totale fiducia in me' - repubblica : Roma, Fonseca non si sente a rischio: 'Da Friedkin totale fiducia in me' - Sport_Mediaset : #Pellegrini: bene con l'Italia, ma nella #Roma di #Fonseca il suo ruolo è ancora un rebus. #SportMediaset -