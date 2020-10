Registrati problemi TIM il 15 ottobre | non funziona solo la rete 4G?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) In questo giovedì 15non sono da sottovalutare iTIM per alcuni italiani. Le difficoltà non sono così definite almeno al momento di questa pubblicazione ma il servizio di connessione disarebbe quello maggiormente colpito in questo momento dalle anomalie. Il servizio Downdetector in maniera puntuale e oggettiva segnala la curva delle segnalazioni per iTIM odierni. Queste sono già nell’ordine delle centinaia e sembrerebbero riguardare maggiormente il servizio di linea mobile per chi utilizza una SIM dell’operatore sul suo smartphone. Come già detto sarebbe la connessione dila particolare indiziata del malmento attuale, pure con la qualità de 4G messa in discussione in questi ...