"Per contenere la seconda ondata serve il contributo di tutti", dice Conte (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - "Per Contenere la seconda ondata dell'epidemia da Covid-19 c'è bisogno del contributo di tutti". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che aggiunge: "Rispettiamo le nuove disposizioni, seguiamo le raccomandazioni, facciamo del bene al nostro Paese". Leggi su agi (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - "Perladell'epidemia da Covid-19 c'è bisogno deldi". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giuseppe, che aggiunge: "Rispettiamo le nuove disposizioni, seguiamo le raccomandazioni, facciamo del bene al nostro Paese".

GiuseppeConteIT : Per contenere la seconda ondata dell'epidemia da Covid-19 c'è bisogno del contributo di tutti. Rispettiamo le nuove… - Agenzia_Ansa : In sei a cena, le misure del #dpcm per contenere l'epidemia scatenano l'ironia sui social. Da Biancaneve e i 7 nani… - crocerossa : ??Quale occasione migliore per ripassare le buone norme di igiene della Giornata mondiale per la pulizia delle mani?… - stronglovis : RT @GiuseppeConteIT: Per contenere la seconda ondata dell'epidemia da Covid-19 c'è bisogno del contributo di tutti. Rispettiamo le nuove di… - Lorenzo30104817 : RT @GiuseppeConteIT: Per contenere la seconda ondata dell'epidemia da Covid-19 c'è bisogno del contributo di tutti. Rispettiamo le nuove di… -

Ultime Notizie dalla rete : Per contenere I Paesi Bassi hanno imposto un parziale lockdown per contenere l’epidemia da coronavirus Il Post Alberobello, 59 anziani positivi in casa di riposo

Pare che la situazione sia ancora gestibile, si sono avvicendati finalmente e sono entrati gli infermieri del commissariamento regionale a supporto della casa di cura privata e sono potute tornare a c ...

80 ricercatori bocciano l'immunità di gregge per il coronavirus

È il senso di una lettera aperta appena pubblicata su Lancet, firmata da molti scienziati di diverse nazionalità e discipline ...

Pare che la situazione sia ancora gestibile, si sono avvicendati finalmente e sono entrati gli infermieri del commissariamento regionale a supporto della casa di cura privata e sono potute tornare a c ...È il senso di una lettera aperta appena pubblicata su Lancet, firmata da molti scienziati di diverse nazionalità e discipline ...