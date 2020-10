Overwatch League, trapelano le prime informazioni sulla stagione 4. Inizio ad aprile? (Di giovedì 15 ottobre 2020) La terza stagione della Overwatch League si è conclusa lo scorso fine settimana, incoronando il San Francisco Shock come primo campione consecutivo nella storia del torneo esports (aveva vinto anche nel 2019). Nonostante ciò, si comincia già a parlare della prossima stagione. Secondo quanto riportato da GGRecon, la stagione 4 di OWL potrebbe allontanarsi dalla solita data di Inizio di febbraio: molto probabilmente verrà posticipata fino ad aprile, considerando il mese di settembre come data di fine della Lega nel 2021. Le fonti affermano che la divisione tra le regioni, resasi necessaria a causa della pandemia di COVID-19, verrà mantenuta anche nella prossima stagione: il Nord America e l’APAC (Asia-Pacific) ... Leggi su esports247 (Di giovedì 15 ottobre 2020) La terzadellasi è conclusa lo scorso fine settimana, incoronando il San Francisco Shock come primo campione consecutivo nella storia del torneo esports (aveva vinto anche nel 2019). Nonostante ciò, si comincia già a parlare della prossima. Secondo quanto riportato da GGRecon, la4 di OWL potrebbe allontanarsi dalla solita data didi febbraio: molto probabilmente verrà posticipata fino ad, considerando il mese di settembre come data di fine della Lega nel 2021. Le fonti affermano che la divisione tra le regioni, resasi necessaria a causa della pandemia di COVID-19, verrà mantenuta anche nella prossima: il Nord America e l’APAC (Asia-Pacific) ...

