MotoGP, Andrea Dovizioso: "Non siamo i favoriti ad Aragon, ma potremo giocarcela sfruttando i nostri punti di forza"

Nuovo appuntamento in vista per il Mondiale MotoGP, che si appresta ad affrontare nel weekend il Gran Premio d'Aragon 2020, decima tappa della stagione per quanto riguarda la classe regina del Motomondiale. Uno degli osservati speciali in quel di Alcañiz sarà sicuramente Andrea Dovizioso, terzo in campionato a -18 dal leader iridato Fabio Quartararo e a -8 dallo spagnolo della Suzuki Joan Mir. Il forlivese della Ducati è arrivato al momento decisivo della sua stagione (a cinque gare dalla fine), con due round consecutivi da disputare su una pista sulla carta favorevole e quindi con l'obbligo di recuperare il maggior numero di punti possibile specialmente nei confronti delle Yamaha. "Dopo la gara di Le Mans abbiamo subito voltato pagina e ora siamo ...

