M5S boccia anche regolamento beni comuni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – Il Movimento Cinque Stelle ha bocciato, astenendosi nuovamente, anche la seconda delibera di iniziativa popolare in discussione oggi pomeriggio in Assemblea capitolina, quella sul ‘regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa di beni comuni urbani’, gia’ approvata tra l’altro in Consiglio regionale e respinta oggi dall’aula Giulio Cesare in seduta virtuale con 20 favorevoli e 20 astenuti. Non senza una spaccatura nella maggioranza, che ha visto alcuni dei suoi esponenti votare invece a favore, a partire dalla presidente della commissione Politiche sociali, Agnese Catini e dal presidente dell’Assemblea, Marcello De Vito. A illustrare la delibera e’ stata Katiuscia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – Il Movimento Cinque Stelle hato, astenendosi nuovamente,la seconda delibera di iniziativa popolare in discussione oggi pomeriggio in Assemblea capitolina, quella sul ‘sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa diurbani’, gia’ approvata tra l’altro in Consiglio regionale e respinta oggi dall’aula Giulio Cesare in seduta virtuale con 20 favorevoli e 20 astenuti. Non senza una spaccatura nella maggioranza, che ha visto alcuni dei suoi esponenti votare invece a favore, a partire dalla presidente della commissione Politiche sociali, Agnese Catini e dal presidente dell’Assemblea, Marcello De Vito. A illustrare la delibera e’ stata Katiuscia ...

Roma - L'Assemblea capitolina, con l'astensione in blocco del M5S e il voto contrario del gruppo di Fdi, ha bocciato - con 12 favorevoli, 4 contrari e 25 ...

