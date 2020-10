Lo sfogo di Eriksen | “In Nazionale sono felice | qui mi fanno giocare”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il centrocampista dà spettacolo con la sua Danimarca e lancia la frecciatina a Conte: “Ho sempre giocato, ora ho poco spazio” Per Christianlaè una sorta di Arcadia, una dimensione in cui ritrova se stesso e si esprime sempre a livelli ottimi. Capitano e uomo simbolo non solo dellascandinava, ma di tutto un paese,anche ieri sera ha dimostrato di essere ancora tra i centrocampisti più forti in circolazione. A Wembley, contro l’Inghilterra, il danese ha raggiunto quota 100 presenze con la, traguardo condito da un rigore siglato nel primo tempo che decide la partita. Ma anche nel match precedente aveva messo la firma segnado il raddoppio nel 3-0 rifilato all’Islanda. Nel post partita di ieri sera ...

Christian Eriksen può lasciare l’Inter a gennaio. Dopo i rumors delle ultime ore circa un possibile scambio con il Bayern Monaco tra Eriksen e Boateng, idea poi tramontata negli ultimi giorni del merc ...Nella lista dei nomi non manca ovviamente quello di Christian Eriksen, con la rosea che inquadra il recente sfogo del danese come "un grido di allarme non solo per l’Inter, ma per tutto il calcio. "Ma ...