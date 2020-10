l’Iss: «Accelerazione dell’epidemia, ora è in fase acuta. L’indice nazionale Rt pari a 1,17» A Milano è sopra 2. Sala: agire in fretta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si osserva un lento e progressivo peggioramento dell’epidemia, scrivono il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità. I focolai attivi in Italia sono 4913, 1749 dei quali nuovi, in aumento per l’undicesima settimana consecutiva Leggi su corriere (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si osserva un lento e progressivo peggioramento dell’epidemia, scrivono il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità. I focolai attivi in Italia sono 4913, 1749 dei quali nuovi, in aumento per l’undicesima settimana consecutiva

