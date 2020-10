sportli26181512 : #Inter, brivido Sanchez per il derby: L'attaccante è atterrato stasera a Milano insieme al compagno Vidal e domani… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter brivido

Corriere dello Sport.it

L’ultima volta poteva essere la prima, ma il destino optò per la pazienza. E Daniel Maldini ha aspettato. Il suo primo derby lo ha annusato otto mesi e mezzo fa, fresco di debutto in Serie A contro il ...L’ultima volta poteva essere la prima, ma il destino optò per la pazienza. E Daniel Maldini ha aspettato. Il suo primo derby lo ha annusato otto mesi e mezzo fa, fresco di debutto in Serie A contro il ...