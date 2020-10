Il consigliere comunale che invita i romani ad andare a piedi per non riempire i mezzi pubblici

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) In un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo dalla fine dello scorso mese di ottobre in tutto il Paese, ciascuno deve fare la propria parte: le istituzioni devono dare le regole, la politica deve trovare soluzione e i cittadini devono tentare (con tutte le sofferenze e le insofferenze del caso) di adattarsi affinché si arrivi a una quadratura del cerchio per il bene di tutti, anche di chi vive al suo fianco. Una premessa d’obbligo visto il picco dei contagi che si è registrato ieri in tutta Italia (dopo un trend in costante calo), ma che deve responsabilizzare non solo i cittadini, ma anche i rappresentanti. E in tutto ciò si inserisce la dichiarazione di Enrico Stefano,di Roma e Presidente della III Commissione Permanente Mobilità della capitale. LEGGI ANCHE > Il ...