“Ha tradito Briatore con me”, ex manager di Elisabetta Gregoraci sgancia la nuova bomba (Di giovedì 15 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci è nella Casa del Grande Fratello Vip e fuori il “chiacchiericcio” aumenta. Tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo, l’ex manager Francesco Chiesa Soprani ha rilasciato una dichiarazione bomba. Ex manager di Elisabetta Gregoraci: “Ha tradito Briatore con me” Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto... L'articolo “Ha tradito Briatore con me”, ex manager di Elisabetta Gregoraci sgancia la nuova bomba proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 ottobre 2020)è nella Casa del Grande Fratello Vip e fuori il “chiacchiericcio” aumenta. Tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo, l’exFrancesco Chiesa Soprani ha rilasciato una dichiarazione. Exdi: “Hacon me” Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto... L'articolo “Hacon me”, exdilaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

p_piantedosi : Gesù toccava i lebbrosi e scacciava i mercanti dal tempio. Oggi i preti girano con la mascherina e Papa Francesco a… - psicolabilina : @VaneJumped Magari avrà avuto un trauma infantile non so perché è un odio abbastanza radicato già dagli inizi, fors… - 9Roby11 : RT @marcodemeu: 13 anni fa ero proprio a quei gazebo, a Milano, per sostenere il progetto di Walter Veltroni di costruire un partito riform… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, ex manager svela: “Ha tradito Flavio Briatore con me” - IosonoFranj : @GiancarloDeRisi Poteva la lega ma ha tradito ...quindi.......... -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha tradito Dai primi fondi d'investimento agli investimenti sul forex. Tutte le truffe e stangate principali svelate in una video conferenza nel mese dell'educazione finanziaria. Fortune Italia