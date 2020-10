Francesco Renga in lutto | è morto il papà

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Aveva 91 anni ed era malato di Alzheimer, si è spento a Brescia Salvatorico, papà del cantante. A riportare la notizia il quotidiano locale che ha raccontato delche ha colpito la famiglia, oltre al cantante la sorella gemella Paola e suo fratello Stefano. Ierano già rimasti orfani di madre, scomparsa quando aveva solo 52 anni.: ‘Con Ambra Angiolini siamo ancora una famiglia’ I tanti fan del cantante hanno voluto stargli vicino ricordando il suo singolo, Adesso è un angelo con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Purtroppo in questi anni il padre era restato sempre più debilitato dall’Alzheimer tanto che non lo riconosceva e scambiava la sorella per la madre ...