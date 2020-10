Fase acuta dell’epidemia secondo l’ISS: «Il mese prossimo possibile fase critica» (Di giovedì 15 ottobre 2020) La stangata definitiva a questa giornata italiana così difficile dal punto di vista della gestione dell’epidemia di coronavirus è arrivata dall’Istituto Superiore di Sanità. Il massimo ente sanitario del nostro Paese, infatti ha diffuso – come ogni giovedì sera – i dati del monitoraggio ufficiale settimanale relativi al contagio da coronavirus. Ormai, si legge nel report, siamo in una fase acuta dell’epidemia, con un indice di contagio che ha superato il valore di 1 (siamo a 1,17, mentre un livello di controllo imporrebbe un valore inferiore a una unità). LEGGI ANCHE > De Luca fa arrabbiare Azzolina per la chiusura delle scuole in Campania fase acuta dell’epidemia secondo l’ISS, ma il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 ottobre 2020) La stangata definitiva a questa giornata italiana così difficile dal punto di vista della gestione dell’epidemia di coronavirus è arrivata dall’Istituto Superiore di Sanità. Il massimo ente sanitario del nostro Paese, infatti ha diffuso – come ogni giovedì sera – i dati del monitoraggio ufficiale settimanale relativi al contagio da coronavirus. Ormai, si legge nel report, siamo in unadell’epidemia, con un indice di contagio che ha superato il valore di 1 (siamo a 1,17, mentre un livello di controllo imporrebbe un valore inferiore a una unità). LEGGI ANCHE > De Luca fa arrabbiare Azzolina per la chiusura delle scuole in Campaniadell’epidemial’ISS, ma il ...

HuffPostItalia : “Si assiste a un’accelerazione nell’evoluzione dell’epidemia, ormai entrata in una fase acuta'. Lo rileva l'Iss - RaiNews : #coronavirus #covid19 appello dell'#Iss alla popolazione: rispettate le misure - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: 'Epidemia è entrata in una fase acuta' #coronavirusitalia - Pasquy10224826 : RT @Adnkronos: #Covid, #Iss: 'Epidemia accelera, è in fase acuta' - mariadmarzano : Se questa è la fase acuta direi che siamo a cavallo!!!!?? -