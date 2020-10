De Luca fa arrabbiare Azzolina per la chiusura delle scuole in Campania (Di giovedì 15 ottobre 2020) Aveva parlato di nuovo lockdown se in Campania ci fossero stati mille contagi al giorno e soltanto 200 guariti. Oggi, nella regione del sud, la situazione è stata la più complessa dall’inizio dell’emergenza coronavirus. A fronte di 1100 contagi, oggi nella regione si è registrato un numero di guariti pari a 317 unità: per questo Vincenzo De Luca ha deciso di prendere una strada drastica, chiudendo le scuole e le università fino al 31 ottobre. La decisione di Vincenzo De Luca fa arrabbiare Azzolina, il ministro dell’Istruzione. Per la titolare del dicastero di viale Trastevere la decisione è gravissima e inopportuna. LEGGI ANCHE > De Luca sui dati del coronavirus: «Se dovessimo avere 1000 contagi e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Aveva parlato di nuovo lockdown se inci fossero stati mille contagi al giorno e soltanto 200 guariti. Oggi, nella regione del sud, la situazione è stata la più complessa dall’inizio dell’emergenza coronavirus. A fronte di 1100 contagi, oggi nella regione si è registrato un numero di guariti pari a 317 unità: per questo Vincenzo Deha deciso di prendere una strada drastica, chiudendo lee le università fino al 31 ottobre. La decisione di Vincenzo Defa, il ministro dell’Istruzione. Per la titolare del dicastero di viale Trastevere la decisione è gravissima e inopportuna. LEGGI ANCHE > Desui dati del coronavirus: «Se dovessimo avere 1000 contagi e ...

