Covid, impennata in Campania: oltre 1.100 positivi, ma solo una settantina i sintomatici. 66 in terapia intensiva (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il numero delle persone positive, in Campania, supera la quota mille. Secondo quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore i positivi sono 1.127 (il giorno prima erano stati 818) su un totale di 13.780 di cui. I casi sintomatici sono 72; quelli asintomatici sono 1.055. Ad oggi il totale dei positivi e’ di 21.772 casi su un totale di 723.005 tamponi. Nove le persone decedute negli ultimi 5 giorni ma registrati ieri; 317 le persone guarite nelle ultime 24 ore. Quanto al report posti letto su base regionale, questi i dati. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva. Sono 66, cinque più di ieri, su 110 posti complessivi (44 quelli ancora disponibili). Sale anche il numero di ricoveri in degenza: ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il numero delle persone positive, in, supera la quota mille. Secondo quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore isono 1.127 (il giorno prima erano stati 818) su un totale di 13.780 di cui. I casisono 72; quelli asono 1.055. Ad oggi il totale deie’ di 21.772 casi su un totale di 723.005 tamponi. Nove le persone decedute negli ultimi 5 giorni ma registrati ieri; 317 le persone guarite nelle ultime 24 ore. Quanto al report posti letto su base regionale, questi i dati. Aumentano i ricoverati in. Sono 66, cinque più di ieri, su 110 posti complessivi (44 quelli ancora disponibili). Sale anche il numero di ricoveri in degenza: ...

TgLa7 : ?? Impennata #Covid in #Campania: governatore #DeLuca prepara misure: nelle prossime ore restrizioni su trasporti e… - Agenzia_Ansa : #Covid, blocco stradale nel Napoletano contro il minilockdown. Fino al 23 ottobre dopo impennata #contagi #ANSA… - Agenzia_Ansa : Convocata per domenica una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche… - Syrenaegiziana : RT @TgLa7: ?? Impennata #Covid in #Campania: governatore #DeLuca prepara misure: nelle prossime ore restrizioni su trasporti e vita sociale… - Francesco_Riz : RT @TgLa7: ?? Impennata #Covid in #Campania: governatore #DeLuca prepara misure: nelle prossime ore restrizioni su trasporti e vita sociale… -