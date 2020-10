"Come tutte le donne forti". Il tumore e la morte "senza disturbare". Palombelli commossa in diretta per Jole Santelli: "Non volevamo crederci" | Video (Di giovedì 15 ottobre 2020) "Questa mattina presto nessuno voleva crederci". Barbara Palombelli apre Stasera Italia ricordando Jole Santelli, la governatrice di centrodestra della Calabria morta ad appena 51 anni: era stata eletta solo lo scorso febbraio, quando già sapeva da tempo di dover combattere contro una forma molto aggressiva di tumore. "Se n'è andata nella notte, anche senza dare fastidio a nessuno - è il ricordo della padrona di casa, commossa -. Questo è tipico delle donne forti, non si è mai pianta addosso e se n'è andata senza disturbare. L'hanno trovata a casa sua, questa mattina, senza vita". E donna forte la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) "Questa mattina presto nessuno voleva". Barbaraapre Stasera Italia ricordando, la governatrice di centrodestra della Calabria morta ad appena 51 anni: era stata eletta solo lo scorso febbraio, quando già sapeva da tempo di dover combattere contro una forma molto aggressiva di. "Se n'è andata nella notte, anchedare fastidio a nessuno - è il ricordo della padrona di casa,-. Questo è tipico delle, non si è mai pianta addosso e se n'è andata. L'hanno trovata a casa sua, questa mattina,vita". E donna forte la ...

frankgabbani : “Se guardi nello specchio vedi quel che vuoi...” ma se da mezzanotte guardi su tutte le piattaforme digitali trover… - peppeprovenzano : Bell'incontro oggi con @south_working sullo #smartworking visto da #Sud. Abbiamo discusso di come rafforzare questa… - franzrusso : Il #COVID19 ha certamente accelerato vero il digitale anche se, come sottolinea Nadia Linciano, il rischio è l'escl… - natalealosi3 : @luigidimaio È scandaloso puntare solo sui vaccini e non su altre cure come quelle legate all'uso del plasma dei so… - natalealosi3 : @Mov5Stelle È scandaloso puntare solo sui vaccini e non su altre cure come quelle legate all'uso del plasma dei sog… -

Ultime Notizie dalla rete : Come tutte Una giornata come tutte le altre Tentazioni della Penna Masterizzatore DVD portatile con scocca in alluminio a meno di 23 euro

Si collega via USB a qualsiasi computer e masterizza di tutto: ecco specifiche e link per comprarlo in offerta ...

Agnelli 'vincere tutto in Italia, provarci in Europa'

Per il numero uno bianconero il percorso del tecnico non sarà privo di ostacoli: non appena inciamperemo su uno di questi, il mondo cercherà di colpire la Juventus. E' una mia sensazione. Il nostro co ...

Si collega via USB a qualsiasi computer e masterizza di tutto: ecco specifiche e link per comprarlo in offerta ...Per il numero uno bianconero il percorso del tecnico non sarà privo di ostacoli: non appena inciamperemo su uno di questi, il mondo cercherà di colpire la Juventus. E' una mia sensazione. Il nostro co ...