Codacons contro Fedez, denuncia per istigazione a delinquere: cosa è successo? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Bullismo contro Eleonora Daniele, interviene il Codacons con una denuncia per Fedez con l'accusa d'istigazione a delinquere. Foto: Instagram @FedezContinua la disputa tra Fedez e il Codacons, il presidente Rienzi intende infatti procedere con una denuncia nei confronti del noto cantante che festeggia proprio oggi il compleanno. La causa di tale intento è il bullismo che ha travolto Eleonora Daniele dopo l'attacco di quest'ultima a Chiara Ferragni, accusata di non sensibilizzare abbastanza il suo pubblico al problema Covid-19. Questo attacco ha provocato la reazione di Federico Lucia che ha difeso sua moglie con durezza, stanco dei ...

CarloCalenda : Senti facciamo pure noi una denuncia contro il #codacons per reiterate e inutili rotture di balle, danno ambientale per…