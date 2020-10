BSB, Brands Hatch: cinque possibili Re per una sola corona (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono in cinque a giocarsi il titolo e domenica dopo Gara 3 soltanto uno di questi sarà proclamato erede di Scott Redding . Manca ormai poco all'atto finale del BSB 2020 che andrà in scena questo fine ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono ina giocarsi il titolo e domenica dopo Gara 3 soltanto uno di questi sarà proclamato erede di Scott Redding . Manca ormai poco all'atto finale del BSB 2020 che andrà in scena questo fine ...

Manca ormai poco all’atto finale del BSB 2020 che andrà in scena questo fine settimana sul tracciato, deserto, di Brands Hatch, per l’ultimo triple header stagionale. Una sorta di ultimo ...

BSB: Smiths Racing lascia le corse a fine stagione

La storica formazione del campionato inglese e delle Road Races annuncia il ritiro dalle competizioni al termine dell’atto finale della SBK britannica, in programma questo fine settimana ...

