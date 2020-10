Bologna, Sansone stringe i denti: in campo contro il Sassuolo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sansone punta ad essere in campo contro il Sassuolo viste le assenze in attacco per Sinisa Mihajlovic. Il Bologna spera nel recupero di Nicola Sansone in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo. Come riporta Corriere dello Sport, l’attaccante rossoblu sta lavorando a parte ma punta ad essere a disposizione di Sinisa Mihajlovic che già deve fare a meno di Andreas Skov Olsen. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020)punta ad essere inilviste le assenze in attacco per Sinisa Mihajlovic. Ilspera nel recupero di Nicolain vista della sfida di campionatoil. Come riporta Corriere dello Sport, l’attaccante rossoblu sta lavorando a parte ma punta ad essere a disposizione di Sinisa Mihajlovic che già deve fare a meno di Andreas Skov Olsen. Leggi su Calcionews24.com

bologna_sport : Corriere dello Sport - Sansone non vuole mancare con il Sassuolo - andreatakeapill : RT @Fantacalcio: Bologna, Sansone titolare contro il Sassuolo - Fantacalcio : Bologna, Sansone titolare contro il Sassuolo - TuttoBolognaWeb : Gazzetta - Sansone, 3 mesi per dimostrare di meritare Bologna - - 1000Cuori : ????| Il #Bologna al decimo posto per monte ingaggi in #SerieA : #Sansone e #Soriano i più pagati #BFC #WeAreOne ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sansone Gazzetta – Sansone, 3 mesi per far breccia Tuttobolognaweb Bologna, Sansone stringe i denti: in campo contro il Sassuolo

Sansone punta ad essere in campo contro il Sassuolo viste le assenze in attacco per Sinisa Mihajlovic. Il Bologna spera nel recupero di Nicola Sansone in vista della sfida di campionato contro il ...

Bologna, Sansone titolare contro il Sassuolo

Stringe i denti Nicola Sansone, alla sfida contro il Sassuolo vuole esserci anche lui. Non può mancare. L’esterno rossoblù è un po’ affaticato, da inizio settimana sta lavorando a parte e in gruppo, n ...

Sansone punta ad essere in campo contro il Sassuolo viste le assenze in attacco per Sinisa Mihajlovic. Il Bologna spera nel recupero di Nicola Sansone in vista della sfida di campionato contro il ...Stringe i denti Nicola Sansone, alla sfida contro il Sassuolo vuole esserci anche lui. Non può mancare. L’esterno rossoblù è un po’ affaticato, da inizio settimana sta lavorando a parte e in gruppo, n ...