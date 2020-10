Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali forti fino a domani (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valido dalle 22 di stasera fino alle 10 di domani, venerdi’ 16 ottobre. Sono possibili di rovesci e locali temporali nella notte e in mattinata, con locali colpi di vento e grandinate. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta Meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.Toscana.it/AllertaMeteo.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Sala operativa della Protezione civile regionale dellaha emesso un’perassociato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valido dalle 22 di staseraalle 10 di, venerdi’ 16 ottobre. Sono possibili di rovesci e localinella notte e in mattinata, con locali colpi di vento e grandinate. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “” del sito della Regione, all’indirizzo www.regione..it/.L'articolo ...

