Volley femminile: rinviate due partite di Serie A1 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono state rinviate due partite del campionato di Serie A1 di Volley femminile. Novara-Cuneo non potrà giocarsi dopo un caso di positività al tampone nello staff della squadra ospite, che si stava già dirigendo in trasferta per giocare la sfida di campionato. Brescia-Busto Arsizio, invece, è stata rinviata a causa di una diversa veduta tra le due società verso il protocollo di sicurezza. Così, dopo una discussione, i due club hanno optato di comune accordo per rinviare la sfida a data da destinarsi. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono stateduedel campionato diA1 di. Novara-Cuneo non potrà giocarsi dopo un caso di positività al tampone nello staff della squadra ospite, che si stava già dirigendo in trasferta per giocare la sfida di campionato. Brescia-Busto Arsizio, invece, è stata rinviata a causa di una diversa veduta tra le due società verso il protocollo di sicurezza. Così, dopo una discussione, i due club hanno optato di comune accordo per rinviare la sfida a data da destinarsi.

