Spider-Man: Miles Morales in un nuovo video gameplay che mostra la prima boss battle (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Game Informer ha pubblicato un video gameplay di Marvel's Spider-Man: Miles Morales che ci offre uno sguardo alla prima boss battle. Il video fa parte dello speciale che il portale ha dedicato al gioco per PS4 e PS5Il filmato di gameplay è visibile più in basso e mostra Miles Morales e Peter Parker mentre affrontano un nemico molto familiare. Il video contiene spoiler, quindi vi invitiamo a interrompere la lettura nel caso non vogliate alcuna anticipazione su Spider-Man: Miles Morales.Marvel's Spider-Man: Miles Morales è previsto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Game Informer ha pubblicato undi Marvel's-Man:che ci offre uno sguardo alla. Ilfa parte dello speciale che il portale ha dedicato al gioco per PS4 e PS5Il filmato diè visibile più in basso ee Peter Parker mentre affrontano un nemico molto familiare. Ilcontiene spoiler, quindi vi invitiamo a interrompere la lettura nel caso non vogliate alcuna anticipazione su-Man:.Marvel's-Man:è previsto ...

DarioConti1984 : Spider-Man Miles Morales su PS5: supporto al DualSense e modalità 4K/60fps nel dettaglio - NerdPool_IT : Spider-Man Miles Morales: nuovo video e screen per il gioco - PlayStationBit : New York City, in particolare Harlem, ha un nuovo difensore, #MilesMorales #PS4 #PS5 #PlayStation #SpiderMan… - Asgard_Hydra : Marvel's Spider-Man Miles Morales: un video mostra la battaglia contro il primo boss - Asgard_Hydra : Marvel's Spider-Man: Miles Morales, risoluzione, frame-rate e dettagli sulla storia -