Sindaci pentastellati: errare è Raggiano e perseverare pure, ma non per l'Appendino che rinuncia a ricandidarsi! (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Redazione. Se Roma 'piange' per la ricandidatura della Raggi a Sindaco della Capitale, almeno Torino sorride e tira un sospiro di sollievo per la rinuncia della Appendino. Termina, così, con questo mandato l'esperienza da Sindaco di Torino di Chiara Appendino. La prima cittadina ha sciolto le riserve, annunciando alla maggioranza pentastellata del Consiglio comunale …

