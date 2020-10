Scuola, la nota di chiarimento del Ministero: il DPCM non vieta le attività didattiche nei teatri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le attività didattiche che si svolgono ordinariamente e non saltuariamente in ambienti diversi da quelli scolastici (ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei), anche a seguito di specifici accordi quali i ”Patti di comunità”, realizzati in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore, restano regolarmente consentite dopo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato lo scorso 13 ottobre: lo specifica la nota inviata oggi alle scuole che risponde ai quesiti giunti al Ministero dell’Istruzione in merito all’interpretazione e all’applicazione di alcune disposizioni contenute nel DPCM. L’articolo 1, comma 6, lettera s) ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le attivitàche si svolgono ordinariamente e non saltuariamente in ambienti diversi da quelli scolastici (ad esempio parchi,, biblioteche, archivi, cinema, musei), anche a seguito di specifici accordi quali i ”Patti di comunità”, realizzati in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore, restano regolarmente consentite dopo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato lo scorso 13 ottobre: lo specifica lainviata oggi alle scuole che risponde ai quesiti giunti aldell’Istruzione in merito all’interpretazione e all’applicazione di alcune disposizioni contenute nel. L’articolo 1, comma 6, lettera s) ...

