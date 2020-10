Renzi vuole comprare "Il Foglio" Una cordata per diventare editore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Matteo Renzi editore. Sarebbe questa l'ultima idea dell'ex premier. Il leader di Italia Viva starebbe valutando l'ipotesi di metter su una cordata, con l'obiettivo di comprare "Il Foglio", il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Matteo. Sarebbe questa l'ultima idea dell'ex premier. Il leader di Italia Viva starebbe valutando l'ipotesi di metter su una, con l'obiettivo di"Il", il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara Segui su affaritaliani.it

francescagraz1 : RT @francescagraz1: Matteo Renzi vuole comprare 'Il Foglio'. Ipotesi cordata per diventare editore - - francescagraz1 : Matteo Renzi vuole comprare 'Il Foglio'. Ipotesi cordata per diventare editore - - Affaritaliani : Renzi vuole comprare 'Il Foglio' Una cordata per diventare editore - ppaul_64 : RT @ImolaOggi: Arriva l'informazione pluralista, inclusiva e sostenibile.?? Renzi diventa editore, vuole comprare “Il Foglio” -