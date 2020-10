Regionali | Caldoro si è fregato il seggio di Cascone fedelissimo di Cesaro

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Caldoro

anteprima24.it

Terminati i controlli, è arrivata la proclamazione dei nuovi consiglieri regionali. Ecco i loro nomi, nessuna sorpresa ad ogni modo, rispetto a quanto era già emerso all’indomani delle elezioni del 20 ...Una proposta per nulla a sorpresa. È da oltre un anno, che in città si parla insistentemente di lei, come successore del sindaco «arancione». 33 anni, laureata in legge. È entrata in Giunta nel 2011 e ...