Rapina farmacia in via Poropora | arrestato 44enne

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ottobre 2020 -unain via Porpora a Milano, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di unitaliano. Il fatto risale al 4 ottobre, quando, il ...

FabioMegnamix : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Rapina due volte la stessa farmacia - CorbelliFranco : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Rapina due volte la stessa farmacia - PADANO_LIBERO : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Rapina due volte la stessa farmacia - cadfael2 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Rapina due volte la stessa farmacia - resistenzasvran : Rapina due volte la stessa farmacia -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina farmacia

Come comunicato dai militari, i fatti risalgono allo scorso 4 ottobre quando il 44enne, con precedenti, è entrato nella farmacia, senza mascherina ... all'interno dell'attività al momento della rapina ...Milano, 14 ott 12:04 - (Agenzia Nova) - I militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri Milano Duomo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa... (com) ...