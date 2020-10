Pontina, pioggia, veicolo in panne e un incidente: non manca nulla per i pendolari, comprese le lunghe code (FOTO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non è iniziata nel migliore dei modi la mattinata per i pendolari della Pontina alle prese con le (solite) lunghe code per raggiungere la Capitale. Oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, in particolare c’è stato dapprima un veicolo in panne – tra Castel di Decima e Spinaceto – a mandare in tilt il traffico e ora, forse proprio a causa degli incolonnamenti che si erano formati, nello stesso tratto si è verificato un tamponamento. Cos’altro potrebbe andar peggio? Potrebbe piovere…appunto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non è iniziata nel migliore dei modi la mattinata per idellaalle prese con le (solite)per raggiungere la Capitale. Oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, in particolare c’è stato dapprima unin– tra Castel di Decima e Spinaceto – a mandare in tilt il traffico e ora, forse proprio a causa degli incolonnamenti che si erano formati, nello stesso tratto si è verificato un tamponamento. Cos’altro potrebbe andar peggio? Potrebbe piovere…appunto. su Il Corriere della Città.

