Parma, quattro positivi al Coronavirus: squadra in isolamento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Parma positivi Coronavirus. A pochi giorni dall'inizio della nuova giornata di campionato, il Coronavirus colpisce anche il Parma. Gli ultimi controlli effettuati nel gruppo hanno infatti riscontrato quattro casi di positività, di cui uno con sintomi. Tutta la squadra, come da protocollo, ha così iniziato l'isolamento. La situazione è stata ufficializzata dalla società ducale con … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

